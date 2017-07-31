Завершена сборка автодорожной арки Крымского моста
Рабочие завершили укрепительную сборку автодорожной арки Крымского моста. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».
Арочные пролетные строения являются самыми габаритными элементами объекта. Протяженность каждого из них составляет 227 м, а высота свода в высшей точке достигает 45 м от основания конструкции, или 80 м от воды. Таким образом, после установки на фарвартерные опоры они смогут обеспечить беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство, ширина которого составляет 185 м, а высота — 35 м от воды.
Кроме того, строители подготовили к установке на фарватерные опоры железнодорожную арку. Он отметили, что автодорожная арка включает в себя почти 200 крупных элементов, а вес пролета в собранном виде составляет около 5 тыс. т. Общий вес арочного пролета железнодорожного моста составляет свыше 6 тыс. т., сообщает BFM.RU.