Рабочие завершили укрепительную сборку автодорожной арки Крымского моста. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Арочные пролетные строения являются самыми габаритными элементами объекта. Протяженность каждого из них составляет 227 м, а высота свода в высшей точке достигает 45 м от основания конструкции, или 80 м от воды. Таким образом, после установки на фарвартерные опоры они смогут обеспечить беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство, ширина которого составляет 185 м, а высота — 35 м от воды.

Кроме того, строители подготовили к установке на фарватерные опоры железнодорожную арку. Он отметили, что автодорожная арка включает в себя почти 200 крупных элементов, а вес пролета в собранном виде составляет около 5 тыс. т. Общий вес арочного пролета железнодорожного моста составляет свыше 6 тыс. т., сообщает BFM.RU.