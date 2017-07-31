Прокуратура Свердловской области сообщила о том, что по решению суда Екатеринбурга 39-летний мужчина, который бил об асфальт головой своего четырехлетнего сына, отправится в колонию строгого режима на девять лет.

«Суд назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — заявили в прокуратуре области.

Напомним, инцидент произошел вечером 18 апреля, когда мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, на перекрестке улицы Красных Командиров и проспекта Космонавтов в Екатеринбурге начал бить своего четырехлетнего ребенка головой об асфальт. Очевидцы остановили мужчину, после чего передали его сотрудникам правоохранительных органов.

По факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.