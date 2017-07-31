В Мурманске завершен плановый ремонт атомного ледокола «Вайгач». Теперь он полностью готов к работе в акватории Северного морского пути.

Доковый ремонт, который начался 17 июня, удалось завершить в запланированные сроки. «Вайгач» способен заниматься проводкой судов в высоких широтах, сообщает ИА «Би-порт».

Представители ФГУП «Атомфлот» не раз говорили, что планируют добиться отмены «ледовой паузы» в российском секторе Арктики.

Напомним, в апреле этого года атомному ледоколу продлили ресурс реакторной установки со 175 тыс. до 200 тыс. часов. А первоначально назначенный ресурс установки «Вайгача» составлял 100 тыс. часов.

В скором времени место «Вайгача» у мурманского причала займет атомоход «Таймыр».