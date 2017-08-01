Чрезвычайные права на экстрадицию
Права человека в их нынешнем виде и понимании были документально оформлены в виде специальной резолюции, которую Генеральная Ассамблея ООН приняла в 1948 году. Она стала ответом мирового сообщества на те ужасы, которые происходили во время Второй мировой войны. Впрочем, имеющие отдаленное сходство документы принимались и задолго до этого. Персидский царь Кир Великий в 539 году до н.э., завоевав Вавилон, издал закон, устанавливающий гражданские права. Он применялся ко всем без исключения, включая завоеванных вавилонян. Вскоре римляне последовали этому примеру, издав кодекс естественного права. Говорилось о правах человека и в таких документах, как «Великая хартия вольностей» 1215 года, «Декларация прав человека и гражданина» 1789 года и другие. Но, конечно, именно Всеобщая декларация прав человека 1948 года считается самым прогрессивным документом. Однако принципы, изложенные на бумаге, зачастую там и остаются. И это одна из серьезнейших проблем современности.
Сейчас трудно найти куда более вопиющее нарушение гражданских прав, чем практика чрезвычайной выдачи. По сути это похищение иностранного гражданина спецслужбами, совершенное на территории третьей страны. Прибегать к таким выдачам первым стало правительство США в 1987 году, похитив ливанского гражданина с яхты в Италии.
После теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года под предлогом борьбы с глобальным терроризмом Вашингтон стал практиковать чрезвычайную выдачу в сотрудничестве с правительствами ряда других стран и, в частности, государств Евросоюза. Например, в 2001 году Швеция тайно способствовала передаче ЦРУ двух беженцев. Их доставили из Стокгольма в Египет, где подвергали пыткам. Этот факт тогда признали в Комитете ООН по правам человека. Кроме того, был прецедент, когда Литва и Польша обвинялись Европейским судом по правам человека в произвольных задержаниях и передаче граждан.
Сам по себе акт чрезвычайной выдачи содержит в себе множество правонарушений. Человека похищают, незаконно арестовывают, принудительно перевозят, в некоторых случаях принудительно лечат, систематически отказывают ему в консульской помощи. К этому «букету» в ряде случаев прибавляются и пытки. Причем, как показывает практика, такие меры зачастую направлены не на борьбу с терроризмом, а на реализацию геополитических целей Вашингтона. Практика чрезвычайных выдач заменила экстрадицию законным путем. Это весь мир мог наблюдать на примере целого ряда резонансных дел. Здесь уместно вспомнить о похищенном США в Либерии летчике Константине Ярошенко, выдачу Латвией россиянина Юрия Мартышева для экстрадиции в Соединенные Штаты, похищение на Мальдивах сына российского депутата Романа Селезнева. И многие другие не менее громкие истории.
Всех этих людей не просто похищают и арестовывают, но еще им выносят судебные приговоры при отсутствии доказательной базы, а значит, и без признанного факта совершения преступлений. А в ряде случаев, как, например, с Романом Селезневым, суровость приговора оказывалась просто-таки беспрецедентной.
Еще одной характерной порочной чертой процесса чрезвычайных выдач стало одобрение применения пыток в США. При этом их эвфемистически назвали «усовершенствованными методами допросов». Напомним, что еще 43-й президент Джордж Буш-младший утвердил секретную программу содержания под стражей и допросов подозреваемых в терроризме.
Достаточно вспомнить, например, печально известную тюрьму Абу-Грейб, где иракцев пытали американские солдаты, что не имеет ничего общего с правами человека. Другой пример — Гуантанамо. Там задержанные лишены элементарного права на рассмотрение их дел в суде.
В этой связи остаются нерешенными вопросы: имеют ли США (или любая другая страна) право произвольно задерживать граждан третьих стран и навязывать свое законодательство в иных государствах? Имеют ли они право пренебрегать международными и двусторонними договорами, которые они подписали? И каким будет будущее соглашений об экстрадиции?
На мой взгляд, есть только один реальный выход из ситуации этого правового нигилизма. Международному сообществу необходимо договориться о принятии новой декларации по правам человека и создать мировую систему контроля за их соблюдением. Ведь по сути правительства ряда стран открыто пренебрегают положениями нынешнего документа, утвержденного в 1948 году. Особое внимание в новой декларации необходимо уделить вопросам произвольных задержаний, правовым процедурам экстрадиции, а также секретным тюрьмам. Как бы банально все это ни звучало, иного выхода нет.
Автор — председатель организации «Шведские врачи за права человека»