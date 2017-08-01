Права человека в их нынешнем виде и понимании были документально оформлены в виде специальной резолюции, которую Генеральная Ассамблея ООН приняла в 1948 году. Она стала ответом мирового сообщества на те ужасы, которые происходили во время Второй мировой войны. Впрочем, имеющие отдаленное сходство документы принимались и задолго до этого. Персидский царь Кир Великий в 539 году до н.э., завоевав Вавилон, издал закон, устанавливающий гражданские права. Он применялся ко всем без исключения, включая завоеванных вавилонян. Вскоре римляне последовали этому примеру, издав кодекс естественного права. Говорилось о правах человека и в таких документах, как «Великая хартия вольностей» 1215 года, «Декларация прав человека и гражданина» 1789 года и другие. Но, конечно, именно Всеобщая декларация прав человека 1948 года считается самым прогрессивным документом. Однако принципы, изложенные на бумаге, зачастую там и остаются. И это одна из серьезнейших проблем современности.

Сейчас т рудно найти куда более вопиющее нарушение гражданских прав, чем практика чрезвычайной выдачи . По сути это похищение иностранного гражданина спецслужбами, совершенное на территории третьей страны. Прибегать к таким выдачам первым стало правительство США в 1987 году, похитив ливанского гражданина с яхты в Италии.

После теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года под предлогом борьбы с глобальным терроризмом Вашингтон стал практиковать чрезвычайную выдачу в сотрудничестве с правительствами ряда других стран и, в частности, государств Евросоюза. Например, в 2001 году Швеция тайно способствовала передаче ЦРУ двух беженцев. Их доставили из Стокгольма в Египет, где подвергали пыткам. Этот факт тогда признали в Комитете ООН по правам человека. Кроме того, был прецедент, когда Литва и Польша обвинялись Европейским судом по правам человека в произвольных задержаниях и передаче граждан.

Сам по себе акт чрезвычайной выдачи содержит в себе множество правонарушений. Человека похищают, незаконно арестовывают, принудительно перевозят, в некоторых случаях принудительно лечат, систематически отказывают ему в консульской помощи. К этому «букету» в ряде случаев прибавляются и пытки. Причем, как показывает практика, такие меры зачастую направлены не на борьбу с терроризмом, а на реализацию геополитических целей Вашингтона. Практика чрезвычайных выдач заменила экстрадицию законным путем. Это весь мир мог наблюдать на примере целого ряда резонансных дел. Здесь уместно вспомнить о похищенном США в Либерии летчике Константине Ярошенко, выдачу Латвией россиянина Юрия Мартышева для экстрадиции в Соединенные Штаты, похищение на Мальдивах сына российского депутата Романа Селезнева. И многие другие не менее громкие истории.

Всех этих людей не просто похищают и арестовывают, но еще им выносят судебные приговоры при отсутствии доказательной базы, а значит, и без признанного факта совершения преступлений. А в ряде случаев, как, например, с Романом Селезневым, суровость приговора оказывалась просто-таки беспрецедентной.

Еще одной характерной порочной чертой процесса чрезвычайных выдач стало одобрение применения пыток в США. При этом их эвфемистически назвали «усовершенствованными методами допросов». Напомним, что еще 43-й президент Джордж Буш-младший утвердил секретную программу содержания под стражей и допросов подозреваемых в терроризме.

Достаточно вспомнить, например, печально известную тюрьму Абу-Грейб, где иракцев пытали американские солдаты, что не имеет ничего общего с правами человека. Другой пример — Гуантанамо. Там задержанные лишены элементарного права на рассмотрение их дел в суде.

В этой связи остаются нерешенными вопросы: имеют ли США (или любая другая страна) право произвольно задерживать граждан третьих стран и навязывать свое законодательство в иных государствах? Имеют ли они право пренебрегать международными и двусторонними договорами, которые они подписали? И каким будет будущее соглашений об экстрадиции?

На мой взгляд, есть только один реальный выход из ситуации этого правового нигилизма. Международному сообществу необходимо договориться о принятии новой декларации по правам человека и создать мировую систему контроля за их соблюдением . Ведь по сути правительства ряда стран открыто пренебрегают положениями нынешнего документа, утвержденного в 1948 году. Особое внимание в новой декларации необходимо уделить вопросам произвольных задержаний, правовым процедурам экстрадиции, а также секретным тюрьмам. Как бы банально все это ни звучало, иного выхода нет.

Автор — председатель организации «Шведские врачи за права человека»