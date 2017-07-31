В результате ДТП между автомобилями Hyundai и «ГАЗ» на пересечении Красноглинского шоссе и улицы Ногина в Самаре 30 июля пострадал четырехлетний мальчик. Ребенок находился на переднем пассажирском сиденьи без удерживающего устройства.

По предварительным данным, 37-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai, двигалась в направлении Волжского шоссе с улицы Симферопольской, не уступила дорогу «ГАЗу» и допустила столкновение, сообщает НИА «Самара».

В Hyundai находился четырехлетний мальчик, который в результате столкновения получил небольшие травмы. Ребенка доставили в медицинское учреждение, где оказали помощь, после чего отпустили домой.