WikiLeaks опубликовала в интернете более 20 тыс. писем, связанных с предвыборным штабом нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона. Архив выложен на сайте разоблачительного ресурса.

Всего в сети оказались 71,8 тыс. писем штаба, отправленные с марта 2009 года по апрель 2017-го. Из них 21075 верифицированы.

Ранее WikiLeaks сообщила об утечке 9 гигабайт информации из штаба Макрона, в частности писем и приложенных к ним документов.

Основатель организации Джулиан Ассанж заявлял, что переписка Макрона носит компрометирующий характер.