Работница одного из банков Испании похитила у гражданина России около €1,3 млн.

Хищение денежных средств продолжалось на протяжении 25 лет, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Гражданскую Гвардию Аликанте. Россиянин открыл счет в одном из банков города Рохалес в 1992 году, а обслуживанием его финансовых документов занималась одна и та же сотрудница. По приезде в Испанию мужчина обращался за выписками в отделение банка и получал фальсифицированные бумаги, которые выглядели абсолютно нормальными и не вызывали у клиента подозрения. Однажды россиянин попросил более детальную выписку и обнаружил, что у него не хватает порядка €1,3 млн ($1,5 млн).

Позже в ходе расследования выяснилось, что сотрудница банка занималась хищением средств в то время, когда клиент банка находился в России и не мог контролировать все операции. Женщина была задержана в Альморади и дала показания, после чего ее отпустили на свободу до суда.