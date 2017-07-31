Бывший глава Одесской ОГА и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обвиняется в растрате средств в размере €505 на покупку венка на похороны президента Чехии Вацлава Гавела. По мнению грузинского политика Эка Цамалашвили, данное обвинение могло стать причиной лишения Саакашвили украинского гражданства.

«Согласно рапорту Темура Джанашиа, главы специальной службы государственной охраны, расходы на приобретение венка были покрыты со счетов данной службы. Да, венок был куплен на наши деньги, от нашего имени, от имени Грузии для человека, который боролся за свободу не только европейцев, но и за нашу свободу», — написал политик на своей странице в Twitter.