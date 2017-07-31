В Орле стартовал автопробег «Великая Победа», посвященный 74-й годовщине освобождения города и области от немецко-фашистских захватчиков и 80-летию создания регионального УМВД. Участники проедут 670 км и посетят 11 населенных пунктов — места боевой славы.

Инициаторами памятной поездки выступил Совет объединения ветеранов боевых действий ОВД и ВВ при поддержке управления министерства внутренних дел области, администрации города Орла и ветеранских организаций. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Более 460 тыс. бойцов и командиров Красной армии погибли и пропали без вести на территории Орловской области в годы Великой Отечественной войны. Санитарные потери превысили 600 тыс. человек. Как сообщалось ранее, 5 августа пройдет торжественная церемония подъема дубликата Красного флага, водруженного над городом Орлом в 1943 году в честь освобождения от немецко-фашистских захватчиков на площади Мира, 5.