Сотрудники правоохранительных органов задержали в Екатеринбурге мужчину, ранившего беременную жену ножом в живот. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инцидент произошел в субботу, 29 июля, около 18:00 по местному времени в роддоме на Суворовском переулке, 4. Как сообщает ИА «Ура.ру», женщина лежала в медучреждении на сохранении. Ее супруг по невыясненным пока причинам нанес ей ножевое ранение в живот, после чего скрылся. Медикам удалось спасти и мать, и ребенка. В настоящее время оба находятся в тяжелом состоянии.

Нападавшего удалось задержать в его квартире. Как пишет RT, мужчину передали сотрудникам СК, где в отношении него расследуется уголовное дело по статье «Покушение на убийство женщины, заведомо находящейся в состоянии беременности». Преступнику грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным «РИА Новости», назначен комплекс экспертиз, продолжается допрос свидетелей, также планируется провести судебную психиатрическую экспертизу на предмет вменяемости задержанного. В ближайшее время следствие предъявит обвинение подозреваемому и обратится в суд с ходатайством о его аресте.