Перенесено оглашение приговора по делу о пожаре в деревне Пеньково, во время которого погибли женщина и пять ее детей. В суд решено пригласить отца погибшей в качестве потерпевшего.

На скамье подсудимых — местный житель Артем Богданов. Он являлся гражданским мужем погибшей и отцом ее детей. Богданов полностью признал свою вину в причинении смерти по неосторожности и ходатайствовал о судебном разбирательстве в особом порядке. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Трагедия произошла ночью 15 ноября 2016 года. Огонь вспыхнул в хозяйственной постройке, примыкающей к дому. Пожар произошел из-за проблем с электропроводкой. Она не выдержала работы самодельного электронагревательного прибора. Выяснилось, что в хлеву были установлены инфракрасные лампы.

Как объяснили ИА «ТВЕРГРАД» в районном суде, в котором рассматривается дело, следствие установило прямую причинно-следственную связь между гибелью женщины и детей и неосторожными действиями Богданова.