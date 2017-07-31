На территории Польши продолжается вырубка Беловежской пущи, несмотря на запрет со стороны суда ЕС.

В свою очередь, министерство окружающей среды Польши заявляет, что вырубка деревьев в Беловежской пуще необходима для защиты от ее исчезновения.

Как сообщает радиостанция RMF со ссылкой на слова представительницы Greenpeace Йоанны Беньковской, на территории Беловежской пущи до сих пор работают машины, которые спиливают деревья, и наблюдается усиленное движение сотрудников лесной службы.

Ранее суд ЕС вынес решение о запрете вырубки Беловежской пущи до рассмотрения дела, которое может завершиться в сентябре текущего года. При этом польским властям дали возможность предоставить суду свои замечания по данному делу до 4 августа. Беловежская пуща, через которую проходит граница между Белоруссией и Польшей, занимает крупнейшую часть первобытного леса в Европе.