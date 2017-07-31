30 июля в районе 21:45 в 5 км от деревни Частинские Выселки на участке газопровода произошло возгорание. В результате ЧП от газоснабжения были отключены 373 частных дома в восьми поселках.

В региональное МЧС информация о возгорании поступила в 21:45. Ликвидировать его сотрудники ведомства смогли только к полуночи. Как сообщает ИА «Тульские новости», пламя достигало в высоту 1,5–2 м. Однако два часа спустя оно снизилось и его смогли потушить, используя переносной огнетушитель.

Восстановительные работы начаты сотрудниками газовых служб 31 июля в 8:00. В происшествии никто не пострадал, так как населенных пунктов в непосредственной близости от участка газопровода нет. Всего в домах, отключенных от топлива, проживает 751 человек.