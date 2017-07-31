На Тайване за сутки увеличилось число пострадавших от тайфунов Nesat и Haitang. Помощь потребовалась 131 жителю острова, еще один человек числится пропавшим без вести, сообщает тайваньское агентство CNA.

Ранее сообщалось о 103 пострадавших от разгула стихии.

Тайфуны обрушились на Тайвань в минувшее воскресенье, непогода принесла сильные ливни и порывы ветра до 33 м/с. В настоящее время остаются затопленными 279 населенных пунктов, 650 тыс. домов обесточены. Также заблокированы и затоплены дороги, прервано автобусное сообщение.

Ущерб местных фермеров от тайфунов достиг $5,8 млн.