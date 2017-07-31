Высокий суд Лондона отказался заводить дело против экс-премьера Тони Блэра в связи с началом войны в Ираке, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на соответствующее решение судебной инстанции.

Другие подробности решения не уточняются.

Напомним, летом независимая комиссия под руководством Джона Чилкота опубликовала итоги расследования действий властей Великобритании при подготовке совместного с США вторжения в Ирак в 2003 году. В выводах говорится, что решение о вторжении, принятое премьером Тони Блэром, было основано на ложной разведывательной информации и неправильных оценках. Возможности для мирного разрешения конфликта на тот момент не были исчерпаны.

В докладе отмечается, что Блэр знал о возможной угрозе для Великобритании со стороны террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ), а также о других рисках.