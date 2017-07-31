Во Владимирской области задержали двух выходцев из Центрально-Азиатского региона, готовивших теракт, сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону.

Задержанные контактировали с членами запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ). Они ждали указаний от главарей группировки по закупке огнестрельного оружия, комплектующих для самодельных взрывных устройств.

Кроме того, террористы должны были указать им объекты для совершения террористического акта.

В ходе опросов они подтвердили, что собирались выехать в Афганистан, чтобы вступить в одно из формирований ИГ. Один из задержанных признался в призывах и оправдании терроризма в интернете.

Против них возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма»).