Благотворительная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» доставит на лечение в Россию еще одну группу тяжелобольных детей из Донецкой и Луганской областей.

Самому младшему из детей — всего 6 месяцев, самому старшему — 13 лет.

Пациенты страдают от серьезных офтальмологических, нейрохирургических и онкологических заболеваний. Оказать им помощь по месту жительства невозможно: нет необходимого оборудования, медикаментов, врачей нужной квалификации.