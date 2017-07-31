Украинский президент Петр Порошенко подписал закон «О Конституционном суде Украины», предусматривающий внесение изменений в структуру, полномочия и процедуру отбора судей, передает в понедельник пресс-служба главы государства.

Сообщается, что документ вступит в силу на следующий день после публикации в официальной прессе.

Согласно новому закону, теперь структура Конституционного суда страны будет состоять из большой палаты, двух сенатов суда и шести коллегий судей. Выбор судей КС будет проводиться на конкурсной основе. Документ также определяет введение института конституционной жалобы.

По мнению украинского лидера, новый документ является частью судебной реформы, которая нацелена на обеспечение права граждан на справедливый суд.