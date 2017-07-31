Нападение на туристический автобус совершили в Барселоне четверо активистов движения Arran, выступающего за независимость Каталонии от Испании.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», инцидент произошел в районе стадиона футбольного клуба «Барселона» Camp Nou и попал в объективы видеокамер.

Нападавшие были в масках. Ножами они прокололи туристическому автобусу шины и исписали окна лозунгами «Туризм убивает районы».

Как отмечается, в результате акции Arran никто из пассажиров автобуса не пострадал. Хотя люди были очень напуганы, так как изначально они подумали, что это теракт.