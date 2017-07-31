Президент России Владимир Путин убежден, что у России остается право на дополнительные меры в отношении США.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он (Путин) сказал, что, безусловно, право на какое-то дополнительное реагирование мы за собой оставляем», — напомнил представитель Кремля о разъяснениях, которые президент дал в воскресенье в интервью телеканалу «Россия 1».

При этом Песков отметил, что, «отвечая на вопрос, считает ли он необходимым это делать сейчас, Путин сказал, что не считает».

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что «в целом Россия заинтересована в продолжении сотрудничества [с США] там, где это отвечает нашим интересам».