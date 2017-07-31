Уголовное дело по статье «Разбой» заведено в отношении двух жителей Новосибирска. Они проникли в квартиру 50-летней женщины, представившись сотрудниками известного в городе интернет-провайдера.

Затем, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили оттуда деньги в сумме 1,85 млн рублей, золотую монету и золотой слиток весом 100 г. Общая сумма похищенного составила 2,25 млн рублей, сообщает vn.ru.

Преступников удалось задержать спустя два дня. Им оказались ранее судимые 25- и 34-летние новосибирцы. При обыске в их квартире были обнаружены золотая монета, слиток и 893 тыс. рулей.

У налетчиков изъяли мотоцикл Kawasaki в счет погашения причиненного ущерба.