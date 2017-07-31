Известный бельгийский скульптор-монументалист, почетный член Российской академии изящных искусств, лауреат многих международных премий Оливье Стребель ушел из жизни в Брюсселе в возрасте 90 лет.

«Мэтр Стребель скончался в субботу», — рассказали представители фонда имени Оливье Стребеля «РИА Новости».

Агентство отмечает, что одна из работ гениального скульптора украшает московскую площадь Киевского вокзала — площадь Европы.

Абстрактная скульптурная композиция фонтана «Похищение Европы» была подарена Брюсселем столице России. Скульптурная композиция представляет собой гигантский сноп переплетающихся и взметнувшихся в небо серебристых труб из нержавеющей стали. Фонтан был открыт в сентябре 2002 года.

Сам скульптор родился в Брюсселе в 1927 году, став одним из наиболее ярких художников-символистов Бельгии.