Памятник Максиму Горькому вернули на Тверскую Заставу
Там монумент стоял с 1951 по 2005 год, пока его не перевезли в парк «Музеон»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
В ночь на 31 июля в Москве памятник писателю Максиму Горькому вернули на его историческое место — площадь Тверская Застава
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Высота памятника составляет около 5 м, ширина — 2 м
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Рабочие выгружают памятник из машины. Основная сложность этой работы состоит в том, чтобы доставить его без повреждений
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Официальное открытие памятника пройдет после окончания благоустройства площади Тверская Застава
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во время подготовки к установке памятника
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Предполагается, что вокруг монумента пройдут трамвайные пути, соединяющие площадь с Лесной улицей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Работы по установке памятника
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Памятник писателю по проекту Веры Мухиной был открыт в сквере у Белорусского вокзала в 1951 году. Место было выбрано не случайно: именно сюда Горький прибыл из Италии после эмиграции и здесь же выступил с первой после возвращения речью
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Скульптуру установили на ранее подготовленный фундамент со стилобатом
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
В парк искусств «Музеон» памятник перевезли в 2005 году в связи с планами по изменению схемы движения на площади Тверская Застава
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