Для нормализации российско-американских отношений требуется политическая воля и отказ американской стороны от санкционного диктата и политической шизофрении, считает глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

«Выход из этой ситуации (в отношениях РФ и США) лежит в русле проявления политической воли к налаживанию отношений», - подчеркнул Песков в ходе разговора с журналистами.

По мнению пресс-секретаря президента России, процесс налаживания двусторонних отношений потребует также «отказа от попыток санкционного диктата» и «реабилитации от обострения политической шизофрении». При этом, по словам Пескова, российский лидер Владимир Путин «акцентировал нашу заинтересованность продолжать взаимодействие там, где это соответствует нашим интересам».