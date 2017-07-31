Экс-посол США в РФ Майкл Макфол заявил о возможном увеличении сроков оформления виз США для россиян в связи с ответными мерами Москвы на американские санкции. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Если эти сокращения окажутся правдой, то россиянам стоит быть готовыми к тому, что им придётся ждать недели, если не месяцы, чтобы получить визы в США», — цитирует слова дипломата RT.

Данное заявление прокомментировал председатель Комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, отметив, что случаи намеренного саботажа лишь продемонстрируют непрофессионализм американцев и их неспособность работать в условиях повышенной нагрузки, сообщает телеканал «360». По мнению Косачева, сотрудники американской дипмиссии будут намеренно растягивать время рассмотрения запросов граждан РФ, чтобы показать, что Москва якобы создала невыносимые условия для работы.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о сокращении американской дипломатической миссии на 755 человек в ответ на принятый сенатом США закон об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и КНДР.