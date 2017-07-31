Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована в продолжении сотрудничества с Вашингтоном в тех областях, где это представляет для нее выгоду.

«Он (президент Владимир Путин) сказал, что, безусловно, право на какое-то дополнительное реагирование мы за собой оставляем. Но, отвечая на вопрос, считает ли он необходимым это делать сейчас, он сказал, что не считает, потому что в целом Россия заинтересована в продолжении сотрудничества там, где это отвечает нашим интересам», — сообщил журналистам представитель Кремля.

Песков также добавил, что Путин изложил те области, где взаимодействие двух стран может принести России выгоду.