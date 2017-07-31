Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин рассказал, что его ведомство возбудило дело в отношении операторов из «большой четверки» из-за монопольно высоких цен в национальном роуминге.

Он заметил, что в ФАС надеятся на полную отмену роуминга в РФ до I квартала 2018 года.

В конце июня депутаты из фракции «Справедливая Россия» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об отмене национального роуминга.

Документ вносит поправки в статью 54 ФЗ «О связи» и предлагает операторам предоставлять услуги связи на территории России по единому тарифу соответствующего оператора. Новые нормы могут вступить в силу с 1 января 2018 года.