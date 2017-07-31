Элитная яхта около суток была пришвартована на набережной Саратова. Фото судна под названием «Ambassador» с британским флагом появилось в социальных сетях накануне.

Знатоки яхт определили модель корабля. Это Sunseeker 40M Yacht. Цена яхты — $16 млн 763 тыс. 700, что составляет около 1 млрд рублей, сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на сайт «YachtWorld».

По этим данным, судно рассчитано на 12 гостей. На главной палубе есть гостиная, столовая и камбуз. На верхней палубе — выход на обзорную площадку, зона отдыха и коктейль-бар. Обслуживает яхту экипаж из девяти человек.

Агентству удалось выяснить, что судно прошло вверх по Волге до Москвы и вернулось обратно. А конечная точка его маршрута — Крым, где, скорее всего, его постоянное место регистрации.

По некоторым данным, яхта принадлежит некоему «известному российскому спортсмену». Кому именно — не уточняется.