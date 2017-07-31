Американские власти могут сократить как дипломатов и граждан США без дипломатического статуса, так и российских сотрудников посольств и консульств в РФ.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что срок сокращения сотрудников до 1 сентября не означает возможность переговоров по этому вопросу.

«Было бы негуманно и некорректно установить такой срок, какой был установлен для российских дипломатов в США перед Новым годом», — пояснил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, Кремль не знает, скажется ли сокращение персонала на процессе выдачи американских виз.

Ранее российский МИД объявил, что с 1 сентября США должны привести количество персонала в диппредставительствах в РФ в соответствие с числом сотрудников российских диппредставительств в США. Таким образом, общее количество персонала в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации сократится до 455 человек. Так Москва отреагировала на готовящиеся в США новые антироссийские санкции.