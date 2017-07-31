С тяжелыми травмами в медицинское учреждение доставили шестилетнюю девочку из детского оздоровительного лагеря Ульяновска по улице Оренбургской. Региональная прокуратура проверит обстоятельство произошедшего.

30 июля, в воскресенье, на территории санатория «Радон» ребенок упал с высоты второго этажа. В результате падения пострадавшая получила несколько серьезных травм и была госпитализирована. Как сообщает 1ul.ru, предположительно она облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала ее веса.

На данный момент девочка находится в сознании. Врачи оценивает состояние здоровья пациентки как средней тяжести и отмечают положительную динамику. Глава региона Сергей Морозов призвал ведомства разобраться в обстоятельствах произошедшего. Во всех лагерях на территории региона начались профилактические мероприятия по борьбе с подобного рода происшествиями.