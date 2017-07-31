Общественный транспорт Казани будет курсировать по новой схеме, которую за 25,4 млн рублей подготовит московский Научно-исследовательский институт автотранспорта (НИИАТ) при участии Минтранса РФ. Приоритет получат экологичные виды транспорта — метро и троллейбусы.

В последние годы выросла нагрузка на транспортную сеть, доля транспорта в Казани составляет 316 автомобилей на 1 тыс. жителей. Об этом пишет ИА «Татар-информ». Предварительный этап проекта закончится в декабре. Жители смогут принять участие в опросе на эту тему, который организуют казанские власти. Будет также учтено мнение глав районов.

Изменение транспортной сети не повлияет на цену проездных билетов. Однако рост тарифов возможен по другим причинам, например, из-за расходов на дизтопливо. Билеты за проезд не дорожают в Казани уже два года.