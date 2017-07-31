Следственное управление СК по Ростовской области организовало доследственную проверку по факту пожара в Батайске, в результате которого погибла семья с двумя детьми, сообщили в пресс-службе.

Пожар был зафиксирован в доме на улице Мира в воскресенье около 23:30. «По предварительным данным, 30 июля, после тушения пожара в частном домовладении, расположенном по ул. Мира в г. Батайске, обнаружены тела двух мальчиков-близнецов, их матери и гражданского супруга женщины», — говорится в сообщении.

Как отмечает RostovGazeta, признаки насильственной смерти на телах погибших не обнаружены. Причины случившегося установит следствие.