Пожар произошел во дворе жилого дома в Уфе. Там взорвался автомобиль. Обошлось без пострадавших.

Как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на местных жителей, причиной пожара в «ВАЗ-2121» стала канистра с бензином, оставленная в салоне. Судя по всему, она нагрелась на солнце.

Рядом с отечественным автомобилем стоял Hyundai i20. Была велика угроза его возгорания. Спасателям пришлось разбивать боковое стекло и снимать машину с ручного тормоза, чтобы откатить. В итоге возгорания удалось избежать.

С огнем боролись две спецмашины МЧС и пятеро спасателей.