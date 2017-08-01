19 289 фактов издевательств и оскорблений в социальных сетях, обобщенных определением «троллинг», было нотариально заверено в прошлом году. По сравнению с 2015 годом показатель вырос на 18%. Об этом «Известиям» рассказали в Федеральной нотариальной палате (ФНП). Заверение необходимо, чтобы оскорбленный имел основания обратиться в суд с требованием компенсации морального вреда. По словам экспертов, судебная практика по таким делам складывается в пользу истцов. Впрочем, за «троллинг» в соцсетях трудно отсудить более 50 тыс. рублей.

В ФНП уточнили, что заверение фактов троллинга в соцсетях является логичным расширением деятельности нотариусов в эпоху быстрого развития интернета. По словам представителей ФНП, услугу готовы оказать все 8 тыс. нотариусов.

— Стоимость услуг нотариуса в данном случае начинается от 3,1 тыс. рублей, — пояснили в пресс-службе ФНП. — 3 тыс. рублей стоит одна описательная страница протокола (где нотариус указывает, на какие страницы в соцсетях он заходил, что там видел). Скриншоты страниц в Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассниках» являются приложениями к протоколу и стоят 100 рублей за страницу.

Таким образом, нотариусы могли заработать в прошлом году около 60 млн рублей на заверении фактов троллинга. В ФНП не сомневаются, что спрос на услугу будет расти.

— Это зависит не только от проникновения интернета и социальных сетей в нашу жизнь, но и от роста правовой грамотности россиян, — утверждают в ФНП. — Звезды шоу-бизнеса в последнее время всё активнее используют соцсети не только для пиара, но и для выяснения отношений и активно используют нотариально удостоверенные протоколы для судебных разбирательств со своими звездными коллегами-обидчиками. Из последних примеров — противостояние артистов Децла и Басты, которое из интернет-троллинга переросло в полноценное судебное разбирательство. В прошлом году Децл отсудил у Басты 50 тыс. рублей, сумма иска составляла 1 млн.

По словам адвоката компании «Левант и партнеры» Анастасии Кирпиль, основная сложность в делах данной категории — доказать, что интернет-страница принадлежит конкретному лицу, определить круг ответчиков и причинно-следственную связь между самим оскорблением и тем вредом, который, с точки зрения истца, был ему нанесен . Например, оскорбительные высказывания в сети могут привести к потере работы, распаду семьи.

Кроме того, истец в обязательном порядке должен доказать факт распространения сведений о нем (согласно постановлению Верховного суда № 3 от 24 февраля 2005 года). По словам юриста компании «Юков и партнеры» Екатерины Баглаевой, важно правильно интерпретировать действия обидчика в сети. Российское законодательство оперирует понятиями «оскорбление» и «клевета». И действия обидчика должны подпадать под эти понятия. По словам Анастасии Кирпиль, у суда довольно часто появляется вопрос относительно оскорбительного высказывания: не является ли оно оценочной категорией, относится ли оно напрямую к истцу? Для разрешения этих вопросов проводится лингвистическая экспертиза.

— Если действия одного пользователя против другого носят именно оскорбительный характер или призваны очернить его репутацию и при этом используются заведомо ложные сведения, то обидчик может быть оштрафован по статье 5.61 КоАП за оскорбления на 3–5 тыс. рублей , помимо компенсации морального вреда истцу, — отметила Екатерина Баглаева.

Истец сможет отсудить у оскорбителей минимум 15 тыс. рублей. Максимальная сумма иска законодательно не закреплена, ее можно установить на любом уровне. Судебная практика в этом вопросе единообразна и складывается в пользу истцов. Впрочем, суды крайне неохотно присуждают в качестве компенсации за троллинг большие суммы. По оценкам управляющего партнера компании «Кочерин и партнеры» Владислава Кочерина, самая распространенная отсуженная сумма моральной компенсации — 50 тыс. рублей. Суды исходят из соразмерности компенсации масштабам причиненного вреда.