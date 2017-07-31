Администрация Печоро-Илычского заповедника объявила о наборе смотрителей на один из кордонов — Шижим-Печорский. Как говорится на официальном сайте заповедника, смена волонтеров продлится две недели с 15 августа. Основные требования: это должны быть молодые люди, которые умеют пользоваться топором и бензопилами.

ИА «Комиинформ» уточняет, что волонтеров попросят также следить за хозяйством местной гостиницы и исполнять функции ее коменданта. За это заповедник предоставляет жилье, продукты первой необходимости и трансфер до кордона.

Напомним, Печоро-Илычский заповедник, который существует с 1930-х годов, известен своей первой в мире лосиной фермой. Там также находится одно из чудес России — Столбы выветривания или Маньпупунёр. Это название переводится как «Малая гора идолов». Это геологический памятник, который является объектом культуры народа манси.