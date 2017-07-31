Террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ) была организатором взрыва у посольства Ирака в столице Афганистана, передает агентство Reuters.

Ранее в СМИ распространилась информация о подрыве террориста-смертника в Кабуле. По данным агентства France-Presse, в районе происшествия проводится эвакуация, несколько человек «пытаются проникнуть в здание».

Как отмечает агентство Associated Press, у посольства взорвался заминированный автомобиль, затем вооруженные лица попытались проникнуть в здание. Телеканал Press TV сообщает об одном раненном журналисте. «Корреспондент иранского государственного телевидения ранен во время освещения атаки на посольство Ирака в Кабуле», — говорится в сообщении.