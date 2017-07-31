Сбербанк России сообщил о том, что сотрудникам банка удалось устранить технический сбой, который произошел в системе онлайн-платежей Сбербанк-онлайн в понедельник утром.

Ранее в понедельник пользователи интернет-банкинга Сбербанка пожаловались на невозможность проведения платежей через систему.

«Сегодня утром у некоторых клиентов Сбербанка могли наблюдаться временные затруднения при использовании банковских карт. Сейчас обслуживание ведется в обычном режиме», — заявили в банке, заявление пресс-службы кредитной организации приводит телеканал «360».

Издание отмечает, что это технический сбой затронул не только онлайн-платежи, но клиенты банка также не могли снять наличные в банкоматах по всей России или расплатиться картой.