Один человек пострадал, трое спасены во время пожара в жилом доме в Светловском городском округе, сообщили «Известиям» в ГУ МЧС по Калининградской области. Инцидент произошел вечером 30 июля в поселке Волочаевское, уточнили в ведомстве.

«Был пожар, его потушили. Пожарным жители сказали, что слышали хлопок, но это пока не подтвержденная информация. Сейчас этим занимаются наши органы дознания и сотрудники полиции. Из задымленных соседних квартир были спасены три человека, пострадал хозяин одной из квартир — он был извлечен из дома, передан сотрудникам медицинской помощи и госпитализирован», — отметили в пресс-службе регионального главка МЧС.

По данным спасателей, пожар произошел в трехэтажном кирпичном доме. В результате полностью выгорели две квартиры на первом этаже, на втором этаже повреждены еще две квартиры.