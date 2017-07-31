Тридцатиградусная жара вернется в столичный регион уже во вторник, 1 августа. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

По прогнозам синоптиков, в Москве в понедельник, 31 июля, температура воздуха составит +24…+26 градусов, в Подмосковье – до +27 градусов. Также сохраняется возможность кратковременных дождей. Во вторник, 1 августа, столбики термометров в столице поднимутся до отметки +27…29 градусов, в Московской области – до +30 градусов. В среду данные показатели сохранятся, в четверг температура воздуха составит до +29 градусов, сообщает BFM.RU со ссылкой на «Интерфакс».

Самым жарким днем 2017 года стала суббота, 29 июля. Температура воздуха составила +31,9 градуса.