Заведующая детским дошкольным учреждением присвоила премию в размере 50 тыс. рублей. Факт хищения обнаружили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции по Республике Саха (Якутия).

Женщина издала приказ о распределении стимулирующей премии между работниками детского сада. На основании документов бухгалтерия начислила ей заработную плату в размере 160 тыс. рублей, куда включила и премию на сумму 50 тыс. рублей, сообщает ИА SakhaNews.

Сейчас по факту незаконного получения средств заведующей ДОУ возбуждено уголовное дело. Стимулирующая премия выделяется из бюджетных средств для распределения между основными работниками. Злоумышленнице премия была не положена.