Заполняемость отелей в Сочи достигла 92–99%, некоторые санатории приняли больше отдыхающих, чем запланировано. По словам мэра города Анатолия Пахомова, в августе ситуация может выйти из-под контроля, тогда туристы будут жить в палатках и машинах.

Он подчеркнул, что в данной ситуации нужно создать нормальные условия для «дикарей». Власти не должны допустить того, чтобы люди разбивали лагеря в устьях рек — это очень опасно.

Как сообщает ИА KrasnodarMedia, на курортах Красной Поляны гостиницы в пиковые дни забиты на 80%. Спада посещаемости в сентябре-октябре не ожидается, так как в регионе пройдут крупные мероприятия: «Новая волна», Всемирный фестиваль молодежи и студентов» и др. Налоговые поступления в бюджеты Сочи и Краснодарского края в этом сезоне выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.