Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что американский лидер Дональд Трамп надеется на нормализацию отношений между Москвой и Вашингтоном в интересах обоих государств.

Об этом он сказал в интервью телекомпании Fox News.

По словам Пенса, в США надеются «увидеть другое поведение со стороны российского правительства касательно Украины, поддержки режимов-изгоев в Иране и Северной Корее».

«Мы продолжаем верить, что Россия изменит свое поведение и что наши отношения смогут измениться к лучшему ради интересов обоих государств и интересов мира и стабильности в этом регионе и во всем мире», — отметил американский вице-президент.

Вместе с тем Пенс бездоказательно обвинил в Москву в «дестабилизирующей активности» в том числе на Украине и в поддержке недружественных США стран.

Кроме того, он заверил, что Трамп обещал «очень скоро подписать» принятый конгрессом законопроект об ужесточении санкций в отношении России.