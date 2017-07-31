Часть пострадавших в результате ДТП со свадебным автобусом из Грузии под Саратовом решили не продолжать свой путь в Екатеринбург и возвращаются в Тбилиси. Они отказались от госпитализации.

Как рассказали ИА «Взгляд-инфо» в правительстве Саратовской области, в ближайшее время за пассажирами злополучного рейса прибудет автобус. Глава Саратовской областной общественной организации «Грузинская община «Иверия» Гигла Квачахия поблагодарил местные власти за своевременно оказанную помощь.

Напомним, ДТП произошло накануне, 30 июля, под Саратовом. Автобус Mercedes, который направлялся из Тбилиси в Свердловскую область на свадьбу, столкнулся с легковым автомобилем Lada Kalina.

В автобусе находились 36 человек, в том числе пятеро детей. Однако среди 10 пострадавших в аварии детей нет. Водитель легковушки погиб на месте. Очевидцы рассказали, что он сознательно выехал на встречную полосу и даже не пытался затормозить.