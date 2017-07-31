Авиашоу в Испании
Пилоты продемонстрировали фигуры высшего пилотажа в небе над Хихоном и Малагой
Фото: REUTERS/Eloy Alonso
Пилотажная группа испанской ВВС «Патрулья Агила» пролетает над пляжем Сан-Лоренцо во время воздушной выставки в Хихоне
Реактивный истребитель McDonnell Douglas F/A-18 и вертолет Tiger EC 665 — современный ударный вертолет, разработанный франко-германской компанией Eurocopter
Фото: REUTERS/Eloy Alonso
Истребители Dassault Mirage 2000, принадлежащие французским военно-воздушным силам
Фото: REUTERS/Eloy Alonso
Десантник испанских ВВС спускается к земле с флагом Испании
Eurocopter EC 120 B — многоцелевой легкий вертолет испанских ВВС
Член британской пилотажной группы выполняет фигуры высшего пилотажа
Истребитель F-16 бельгийских ВВС
Реактивный истребитель McDonnell Douglas F/A-18 и немецкий многоцелевой ударный вертолет MBB Bo 105
Самолет-амфибия Canadair CL-215 испанских ВВС
Испанский пилот Сальва Балеста летит на советском самолете Як-52
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