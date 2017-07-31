Глава южнокорейского правительства Ли Нак Ён заявил о том, что очередным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты, которое провела Северная Корея в конце прошлой недели, КНДР достигла критической черты.

«К сожалению, Северная Корея лишает возможности реализовать мирную инициативу президента (Республики Корея. — «Известия») Мун Чжэ Ина. Пуск МБР 28 июля подвел КНДР к критической точке красной черты», — заявил южнокорейский премьер-министр.

По слова Ли Нак Ёна, линия была установлена президентом США Дональдом Трампом.