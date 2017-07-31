Турецкие войска вошли в курдский кантон Кобани в Сирии, передает агентство ANHA.

По информации агентства, армия Турции разместила свои силы в деревнях Бобене и Сифтеке в воскресенье вечером. Местные жители сообщают, что турецкие военные преступили к минированию территории.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», «Силы народной обороны» сирийских курдов предупредили турецкую сторону об ответных мерах в случае, если военные не покинут территорию кантона. Турецкие власти никак не прокомментировали информацию курдских СМИ.

Сирийский Курдистан является самопровозглашенным «федеральным регионом» на севере САР. Он состоит из трех кантонов — Африн, Джазира и Кобани.