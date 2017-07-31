Начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева заявила о том, что антимонопольное ведомство разрабатывает комплекс мероприятий по выравниванию условий деятельности между российскими и иностранными интернет-ритейлерами, в частности рассматривается возможность введения 18% НДС на покупки, совершенные в зарубежных интернет-магазинах.

По словам представителя службы, обсуждение нового проекта начнется через месяц-другой.

«Как вариант рассматривается введение такой схемы, которая упрощает и улучшается процесс перемещения товара через границу, чтобы первую скрипку здесь играл российский продавец, а не иностранный. Это будет лучше для нашего рынка — он будет работать быстрее, динамичнее, прозрачнее, и большая часть денег будет попадать на территорию России, в том числе в виде зарплат и перечисления в различные фонды, а не за границу», — заявила Заева «РИА Новости».

По ее словам, говорить о введении конкретных мер или сроках пока рано.

«Мы, естественно, изучаем возможные последствия. Анализ еще не завершен», — добавила Заева.