В Хасанском районе Приморского края во время занятия парасейлингом погиб 34-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Прокуратура проверит точки на пляжах, где отдыхающим предлагают полетать с парашютом. Как передает ИА PrimaMedia, сотрудники подозреваемого в нарушениях предпринимателя не прошли инструктаж по технике безопасности.

Трагедия произошла 29 июля на территории одной из баз отдыха в Рязановке. Перед полетом у клиента не были пристегнуты страховочные карабины к парашюту. Он упал с высоты 60–70 м, скорую помощь ждали час. Спасти мужчину не удалось.