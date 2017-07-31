В Вашингтоне прокомментировали решение Москвы сократить американский дипломатический персонал в России.

Госдеп назвал действие российской стороны «неоправданной мерой», которая «вызывает сожаление».

«Мы оцениваем воздействие подобного сокращения и то, как ответим на него. В данный момент других комментариев не даем», — приводит «РИА Новости» слова представителя американского дипломатического ведомства.

Ранее официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила, что США «глубоко разочарованы и протестуют» в связи с решением Москвы. Она добавила, что госсекретарь Рекс Тиллерсон и посол в РФ Джон Теффт уже донесли позицию Вашингтона до российских властей.

Напомним, решение о высылке американских дипломатов из России стало ответом на законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР, который уже одобрили в конгрессе. В ближайшее время документ должен подписать Дональд Трамп.