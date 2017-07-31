Одна из улиц Барнаула, Горнолыжная, оказалась без освещения из-за удара молнии. Там установлены светодиодные фонари.

Сейчас неработающие фонари заменили на натриевые. После ремонта светильники вновь вернут на прежнее место, пообещали в городской администрации.

Между тем региональные коммунальные службы завершили работы по восстановлению электроснабжения, которое было нарушено ураганом. Последствия удара стихии уже полностью устранены в Бийском и Советском районах Алтайского края, сообщает ресурс altapress.ru со ссылкой на «Алтайэнерго».

Ураган обрушился на восточные районы края 29 июля. Он стал причиной технологических нарушений на линиях электропередачи.

Длительных перерывов в энергоснабжении территорий зафиксировано не было. Всего в восстановительных работах принимали участие 85 человек и 30 единиц техники.